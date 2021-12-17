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火腿溫柔操盤 大田自由身快閃

2021/12/17 05:30

大田泰示（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟讓林智勝以自由契約方式投入市場，日本火腿近期就有類似案例，將「戰力內、預算外」的3名前主力西川遙輝、秋吉亮、大田泰示直接放出，不需透過FA制度轉隊。

火腿這3名球員過往都有實績，西川遙輝今年還奪洋聯盜壘王，但成績都明顯下滑，不符昂貴薪資的期待，且球隊也必須逐步年輕化布局，為了促進他們轉隊，火腿提出Non-tender（不續約），讓3人成為自由契約球員，不受A、B級自由球員補償限制，果真吸引其他球隊關注。

不續約3名前主力 橫濱搶到寶

橫濱隊在14日就火速端出年薪5000萬日圓，簽下今年薪資高達1億3000萬的大田泰示；巨人也積極調查西川遙輝；秋吉亮仍在找尋新東家。

火腿去年就對村田透不續約，最終他乏人問津，回母隊接受大幅扣薪，從4000萬日圓減至一軍最低薪資的1600萬，今年也可能複製相同模式。新總管稻葉篤紀指出，「我們也不排除跟這些選手再續約。」

火腿考量這些老將對球隊的貢獻，用柔軟的「不續約」應對，而非打上「戰力外」的負面標籤，獲得不少討論。台日都出現相同形式，皆導因於FA限制多，大部分選手獲得資格都已過巔峰，未來可能還會有類似案例。

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