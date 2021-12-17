晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

砍進10記3分彈 20歲艾德華茲最幼齒

2021/12/17 05:30

灰狼20歲小將艾德華茲單場砍進10顆三分球，改寫籃網厄文保持的22歲紀錄。（美聯社）

灰狼終止對金塊12連敗

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞前天打破「雷槍」艾倫紀錄，登頂NBA三分球王。昨天灰狼20歲小將艾德華茲接棒寫紀錄，單場砍進10顆三分球、進帳38分，率隊以124：107擊敗金塊，終止對戰12連敗。

改寫籃網厄文22歲紀錄

艾德華茲昨三分球14投10中，改寫籃網厄文保持的22歲紀錄，成為史上最年輕單場投進10顆三分球的球員。本季用三分球寫下多項紀錄的柯瑞，這季單場最多只投進9顆，艾德華茲也成功超越他。

艾德華茲生涯累積得分來到2011分，以20歲的年紀突破2000分，比肩詹姆斯、杜蘭特、東契奇等頂尖巨星，並超越威金斯，成為灰狼隊史最年輕的兩千分先生。

隊史最年輕2000分達陣

上季選秀狀元艾德華茲，菜鳥年繳出場均19.3分、4.7籃板、2.9助攻，三分球命中率32.9%，但在新人王之爭不敵黃蜂好手波爾。不過，這季艾德華茲持續穩定成長，三分球命中數從場均2.4顆進步到3.1顆，命中率也上升到36%。

外媒在柯瑞打破紀錄後，曾點名艾德華茲、T.楊恩等新秀有機會接班，艾德華茲表示，這僅是他生涯第2個賽季，還有很大的成長空間，「我還沒到達顛峰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。