砍進10記3分彈 20歲艾德華茲最幼齒

灰狼20歲小將艾德華茲單場砍進10顆三分球，改寫籃網厄文保持的22歲紀錄。（美聯社）

灰狼終止對金塊12連敗

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞前天打破「雷槍」艾倫紀錄，登頂NBA三分球王。昨天灰狼20歲小將艾德華茲接棒寫紀錄，單場砍進10顆三分球、進帳38分，率隊以124：107擊敗金塊，終止對戰12連敗。

改寫籃網厄文22歲紀錄

艾德華茲昨三分球14投10中，改寫籃網厄文保持的22歲紀錄，成為史上最年輕單場投進10顆三分球的球員。本季用三分球寫下多項紀錄的柯瑞，這季單場最多只投進9顆，艾德華茲也成功超越他。

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艾德華茲生涯累積得分來到2011分，以20歲的年紀突破2000分，比肩詹姆斯、杜蘭特、東契奇等頂尖巨星，並超越威金斯，成為灰狼隊史最年輕的兩千分先生。

隊史最年輕2000分達陣

上季選秀狀元艾德華茲，菜鳥年繳出場均19.3分、4.7籃板、2.9助攻，三分球命中率32.9%，但在新人王之爭不敵黃蜂好手波爾。不過，這季艾德華茲持續穩定成長，三分球命中數從場均2.4顆進步到3.1顆，命中率也上升到36%。

外媒在柯瑞打破紀錄後，曾點名艾德華茲、T.楊恩等新秀有機會接班，艾德華茲表示，這僅是他生涯第2個賽季，還有很大的成長空間，「我還沒到達顛峰。」

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