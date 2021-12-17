獵鷹府城主場週 挑戰T1首次滿場

台鋼獵鷹本週將在台南舉辦隊史首個主場週，目前預售票已賣破8成。圖為獵鷹老將蔡耀勛（中）。 （T1聯盟提供）

預售票已賣破8成

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1職籃聯盟新軍台南獵鷹本週六、日將在嘉南藥理大學迎來隊史首個主場週，這也是台南首次舉辦職籃賽事，目前預售票已賣破8成，一樓「全糖區」門票早已售罄，有機會挑戰T1史上首次滿場。

獵鷹積極籌備主題活動，本週將以電音「Gang大事」為主軸，邀請饒舌歌手大支獻唱，並舉行賽後演唱會，台南市長黃偉哲也將擔任開球嘉賓。

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獵鷹明將碰上桃園雲豹，兩隊都是聯盟新軍，都想搶下隊史首勝。獵鷹主帥吳志偉表示，「雲豹3名洋將都已到齊，尤其2名200公分以上外援米特羅維奇、歐頓聯手，內線將成為我們最大劣勢。」

明與雲豹搶首勝

兩隊在季前熱身賽曾過招，當時獵鷹雙位數分差獲勝，吳志偉強調，「我們目前僅有賈西亞1名外援，要搶下勝利仍必須靠防守；已針對雲豹的特性進行模擬、演練，全隊士氣高昂，盼能在隊史主場首戰就旗開得勝。」

昔日效力中國NBL的後衛劉人豪已解除隔離，本週確定能出賽，替後場戰力較薄弱的獵鷹打了一劑強心針。吳志偉說，劉人豪每天練球都有進步，加上傷癒復出的林冠均也能出賽，後衛輪替人手也更充裕。

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