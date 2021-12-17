晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獵鷹府城主場週 挑戰T1首次滿場

2021/12/17 05:30

台鋼獵鷹本週將在台南舉辦隊史首個主場週，目前預售票已賣破8成。圖為獵鷹老將蔡耀勛（中）。 （T1聯盟提供）

預售票已賣破8成

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1職籃聯盟新軍台南獵鷹本週六、日將在嘉南藥理大學迎來隊史首個主場週，這也是台南首次舉辦職籃賽事，目前預售票已賣破8成，一樓「全糖區」門票早已售罄，有機會挑戰T1史上首次滿場。

獵鷹積極籌備主題活動，本週將以電音「Gang大事」為主軸，邀請饒舌歌手大支獻唱，並舉行賽後演唱會，台南市長黃偉哲也將擔任開球嘉賓。

獵鷹明將碰上桃園雲豹，兩隊都是聯盟新軍，都想搶下隊史首勝。獵鷹主帥吳志偉表示，「雲豹3名洋將都已到齊，尤其2名200公分以上外援米特羅維奇、歐頓聯手，內線將成為我們最大劣勢。」

明與雲豹搶首勝

兩隊在季前熱身賽曾過招，當時獵鷹雙位數分差獲勝，吳志偉強調，「我們目前僅有賈西亞1名外援，要搶下勝利仍必須靠防守；已針對雲豹的特性進行模擬、演練，全隊士氣高昂，盼能在隊史主場首戰就旗開得勝。」

昔日效力中國NBL的後衛劉人豪已解除隔離，本週確定能出賽，替後場戰力較薄弱的獵鷹打了一劑強心針。吳志偉說，劉人豪每天練球都有進步，加上傷癒復出的林冠均也能出賽，後衛輪替人手也更充裕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。