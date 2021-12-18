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誰能成全王勝偉? 21日後明朗

2021/12/18 05:30

王勝偉幫關懷盃小球員簽名。（記者羅志朋攝）

表明想當選手 暫不考慮轉教練

〔記者羅志朋／花蓮報導〕身披兄弟戰袍14年，37歲老將王勝偉日前自請移出60人名單，在棒球人生十字路口徘徊，昨他明確表示希望延續選手生涯，不考慮轉教練，目前也已有中職球隊鎖定，有機會如他所願。

獅隊評估吸收 悍將也有內野需求

王勝偉擁有中職史上最多的9座游擊金手套，但近年出賽數銳減，本季僅出賽5場，9打數未敲安，在兄弟發揮空間有限，如今已成自由身，對有興趣吸收他的球隊確實是利多。包括統一獅在內球隊，就在評估吸收王勝偉的可能性。

獅領隊蘇泰安昨表示，要等21日各隊60人名單由聯盟公告後，才會進一步討論吸收其他球隊名單外球員或是自由球員。

王勝偉（右）為花蓮中原少棒的表弟賴可諾助陣。（記者羅志朋攝）

王勝偉昨現身關懷盃，為花蓮中原少棒的表弟賴可諾加油。他表示，身體狀態非常好，無論一、二軍都有出賽，不會想退休、轉教練，對自己有信心，希望愈快找到球隊愈好，心情較安定，後續交給經紀公司處理。

王勝偉昔日在成功商水主守三壘，升上台體大後，有一次總教練林華韋要求每名球員在日記本寫下願望，他執筆書寫「我想守游擊」，2天後改練游擊至今，造就日後黃衫金手套。

當年「林教頭」成全王勝偉願望，如今林華韋接任富邦悍將領隊，是否會給子弟兵機會延續職棒路，補強悍將較薄弱的內野防線，或其他球隊扮攔路虎網羅，成為季後焦點話題。

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