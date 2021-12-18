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探班三星少棒 董子浩董子恩說驚悚故事

2021/12/18 05:30

〔記者羅志朋／花蓮報導〕身為28屆關懷盃全勤資優生，宜蘭三星少棒展現不俗戰力，昨先以8：0擊敗花蓮瑞穗，再以5：4險勝台東三民，預賽3戰全勝，晉級16強單淘汰賽，對手為宜蘭馬賽；三星少棒2017、19年奪冠，這屆賽事強勢挑戰5年第3冠、隊史第4冠。

董子浩（後排左）和董子恩（後排右）與三星少棒小學弟合影。
（記者羅志朋攝）

三星校友董子浩、董子恩分別效力樂天桃猿、富邦悍將，兄弟倆昨到花蓮國福球場為小學弟加油。三星總教練黃郁翔表示，他打過第2、3屆關懷盃，當時是以仰慕的眼光，來看到場的職棒球星陳義信、王光輝和黃忠義，如今三星小朋友把董家兄弟當目標，希望有朝一日能打職棒。

董子浩表示，少棒時期有一次夜訓和同學岳東華搬打擊網，網架上有一條青竹絲，岳東華情急下把蛇拍落地，他竟撿起來在空中猛甩，「最後那條蛇暈了、跑掉了，當時小孩子不懂事，沒在怕的，現在哪敢抓啊!」

董子恩（左起）、三星少棒教頭黃郁翔和董子浩在關懷盃聚首。（記者羅志朋攝）

董子恩三星往事更離奇，他透露，住宿睡在沒欄杆的上鋪，某夜翻身跌落在地，由於燈光昏暗，起身詢問請隊友幫忙檢視，都說臉和身體無恙，不料起床後滿臉是血，還沾滿枕頭，原來左眼角破了個大洞，教練急忙叫岳政華送他到醫院縫了13針，現在回想起來餘悸猶存。

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