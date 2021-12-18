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4役豪奪150分 杜蘭特挺身護網

2021/12/18 05:30

杜蘭特（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎疫情告急，NBA近兩週病例飆升，33歲的杜蘭特展現一哥風範，本季徹底燃燒，場均出賽高達37分鐘，昨更飆出34分、11籃板、8助攻的準大三元，率籃網114：105擊退來犯的七六人，他也豪氣表示：「就算只剩9人，我們仍會堅持贏得勝利。」

籃網「三巨頭」頻出狀況，厄文拒絕接種疫苗無法上陣，哈登觸發健康安全協議休兵，杜蘭特挺身而出，連3戰得分、籃板、助攻冠絕籃網寫下隊史紀錄，4役豪奪150分，也是聯盟自2005年「飛人」卡特後首見。

賽後杜蘭特淡定回應兵源吃緊的沉重壓力，「無論隊友或對手是誰，我就是做好自己份內事。我熱愛比賽，只要能打球就心懷感激。」

場均29.7分居得分王

杜蘭特目前場均29.7分高居聯盟得分王，出賽時間也是近8年新高，籃網總帥奈許憂喜參半，「我不知道我們能否繼續像現在這樣都靠他，我感覺不太對。像這樣一直依賴他，是不安全和不可持續的。」

湖人、國王爆發「疫」狀

湖人原有3名球員被隔離，不料魏斯布魯克、布萊德利也因防疫問題無法出賽，人手不足下，據傳將以10天短約簽下「小刺客」I.湯瑪斯應急。國王隊也爆發染疫潮，不但主控福克斯等多人觸發健康安全協議，甚至工作人員都有症狀，球團緊急關閉訓練場所，今天主場能否迎戰灰熊變數橫生。

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