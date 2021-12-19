數字會說話 龍找胡金龍合理

胡金龍（資料照）

〔記者龔乃玠／新聞分析〕「龍龍」相助？味全龍今年打擊率聯盟墊底，來季好的指定打擊人選有限，更缺乏王牌代打，若能延攬「安打機器」胡金龍增添打線機動性，可望提升球隊得分效率。

若胡金龍被富邦悍將放出，味全有無興趣吸收？昨向味全領隊任中傑問及此假設性問題，他表示到目前為止還沒有評估，等到60人名單公布後，再看戰力的需求，若總教練有需要，再跟球團討論。儘管並無正面表態，但至少味全球團沒有一口拒絕，至少代表有吸收的可能性，且棒球圈內也傳出，龍隊確實有興趣延攬胡金龍。

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從數據面來看，味全今年指定打擊主要由腿有傷的洋砲赫雷拉擔任，以及吉力吉撈．鞏冠和黃柏豪。明年洋砲換成奈許，他以外野、一壘為主，吉力吉撈則設定蹲捕更多場的目標，剩下黃柏豪是指定打擊主要人選。今年龍隊DH打擊率2成21，全聯盟倒數第2。

胡金龍1年多無比賽，應付長期賽季有難度，但扮演優質代打仍有幫助，今年龍隊代打成績慘不忍睹，整季竟然只有5分打點，遠遠落後其他4隊，而胡金龍生涯得點圈打擊率高達3成63，關鍵時刻特別強大。

日職養樂多隊今年就讓34歲老將川端慎吾擔任王牌代打，單季得點圈打擊率超過4成，包括在日本大賽封王一戰的致勝安打，獲封「代打之神」，說明球隊也會需要這種角色，而胡金龍有無機會轉戰龍隊、延續生涯，從數據和戰力面看來，確有機會。

胡金龍檔案

胡金龍成績

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