富邦U18 「新北藍」4連霸

新北藍投手蕭齊拿下冠軍戰勝投，並獲生涯首座盃賽MVP。（大會提供）

蕭齊技驚四座 先發5局飆6K

新北藍在新北富邦國際城市U18棒球邀請賽完成4連霸，總教練周宗志（前）和全隊自拍。（大會提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕穀保家商組成的新北藍隊，昨展現超強投手戰力，蕭齊和林華韋聯手演出8局無安打，率隊以7：0完封台東縣隊，再度稱霸新北富邦國際城市U18棒球邀請賽、完成4連霸。新北藍總教練周宗志指出，「身為地主當然希望把冠軍留下來，很高興能夠完成四連霸。」

富邦U18團體獎、個人獎

東縣亞軍 寫隊史紀錄

台東縣在9局上才從新北藍隊第3任投手林盛恩敲首安，一度攻佔滿壘，仍無法破蛋，但在富邦U18奪亞軍已寫隊史紀錄。新北藍隊年僅高一的蕭齊技驚四座，先發5局沒被敲安，猛飆6次三振。

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周總指出，想讓蕭齊感受有強度的比賽，因此安排他先發，沒被打安打是出乎意料，希望經過這一場球能讓他建立自信心，「林盛恩後援有點小狀況，不過也讓他學習到經驗，未來後援要注意的地方。」

蕭齊高一身高就有197公分，最快球速146公里，靠冠軍戰勝投收下生涯首座盃賽MVP。季軍戰部分，台北市投手舒治浩先發8.1局僅掉1分，以2：1險勝新北白隊，拿到第3名。

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