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台北馬多人昏厥 曹純玉達亞運標

2021/12/20 05:30

曹純玉摘國內全馬女子組后冠，同時還達到明年杭州亞運參賽標準。（記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2021年台北馬拉松昨清晨在台北市政府前廣場鳴槍起跑，台灣長跑好手周庭印以2小時23分13秒完賽，不僅蟬聯國內全馬男子組第1、總排第6，並再度打破個人最佳成績；至於男子組全馬總冠軍，則由來自衣索比亞的畢肯辛，以2小時11分42秒掄元。

周庭印蟬聯國內全馬男子組第1，並再度打破個人最佳成績。（記者方賓照攝）

周庭印、曹純玉 國內組封王后

今年台北馬拉松有多人身體不適送醫。（記者方賓照攝）

台灣女將曹純玉克服生理期與比賽末段抽筋的不利因素，最終以2小時33分51秒完賽，摘下國內全馬女子組后冠、總排名第4，同時還達到明年杭州亞運的參賽標準（2小時35分）。衣索比亞女將凱辛則以2小時30分44秒，拿下女子組全馬總冠軍。

5人一度心肺功能停止

全馬男子組台將周庭印與蔣介文，互相糾纏到最後1公里才分勝負，最終周庭印以38秒之差獲勝。周庭印說，「比賽中段有點陷入撞牆期，所幸調整一段路後，狀況回穩；其實要感謝蔣介文的激勵，他的配速相當穩定，也讓我的表現再上層樓。」

本屆台北馬狀況頻傳，共有7名跑者6男、1女因身體不適送醫，其中5人還出現OHCA狀態（到院前心肺功能停止，Out-of-Hospital Cardiac Arrest），所幸經過急救後，皆無生命危險。主辦單位表示，「今年台灣受到疫情影響，導致跑者出現訓練空窗期，加上比賽當天清晨與上午時間溫差大，可能是本屆OHCA暴增的主因。」

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