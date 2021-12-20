亞運高球傳納職業 王政松︰拉高競爭強度

高爾夫協會理事長王政松（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕2022年杭州亞運將於9月10日揭開序幕，前天傳出原本限定業餘選手參賽的高爾夫，可能開放職業選手參賽。昨高爾夫協會理事長王政松表示，若開放職業選手參賽，屆時國手資格選拔將會調整，仍得召開選訓委員會商討，加上消息剛公布，目前還未有明確定案。

高爾夫自1982年新德里亞運開始成為正式項目，分為個人和團體賽，起初僅有男子組，1990年起才有女子組賽事，過去10屆僅開放業餘選手參賽。台灣在2014年仁川亞運靠著潘政琮、俞俊安摘下2金1銅。

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昨傳出杭州亞運將開放職業選手參賽，王政松表示，基本上有8、9成的機率會通過，這將會拉高亞運高爾夫的競爭強度，「若職業選手列入考量，國手選才樣本會更多，也更有競爭力，屆時得整合業餘及職業選手戰力，打造最強台灣代表隊。」

不過，王政松坦言，職業選手仍得考量個人賽程，像是美巡選手得飛回亞洲，來回所需時間長，還得損失至少兩場比賽，所以得商討補償機制，也要尊重選手意願。

高協近期積極推動「高爾夫六年振興計畫」，昨王政松大方分享成果，他表示，今年勤跑基層向下扎根，走訪許多縣市也收到不少回饋，明年開始希望能繼續拓展其他目標，包含厚植選手訓練機制、提升高爾夫賽事價值等，期盼提升台灣球競爭力。

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