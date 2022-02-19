林昱珉「蛇」戰MLB 預約台灣左投第5人

〔記者羅志朋／台北報導〕穿上響尾蛇21號球衣，18歲的開南大一左投林昱珉昨成為隊史第5名台將，將挑戰第5位上大聯盟的台灣左投，「我會盡最大努力，以最快速度踏上大聯盟舞台。」

台灣左投林昱珉披上響尾蛇21號球衣，下週將赴美開啟旅外生涯。（記者塗建榮攝）

1470萬簽約金 響尾蛇去年之最

翻閱歷史，過去有12名台灣左投旅美發展，其中4左投郭泓志、倪福德、陳偉殷、王維中先後在大聯盟亮相，以殷仔的59勝最亮眼，林昱珉和水手張景淯是目前唯二旅美左投，兩人目標都是攻上大聯盟。

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林昱珉國際賽經驗豐富，打過U12、U15、U18、U23世界盃，更是U18冠軍隊主戰投手，也成為響尾蛇一路鎖定的「黃金左腕」，去年12月以52.5萬美元（約台幣1470萬）簽約金，附帶7.5萬美元（約台幣210萬）學費簽約，昨出席加盟記者會，下週赴美報到。

「昱珉13歲、國二時，我們就開始追蹤他了。」響尾蛇球探魏子堯指出，林昱珉好球率高，心理素質強，具大投手氣勢，簽約金在去年度是球隊所有選秀和國際球員中最高的，代表對他的重視，看好未來有機會在大聯盟擔任先發投手。

穀保家商領隊蔡明堂（左）為子弟兵林昱珉加油。

（記者塗建榮攝）

天賦佳心臟強 13歲就被鎖定

最快球速逼近150公里，林昱珉天賦極佳，美、日職球探長期追蹤，最終選擇踏上旅美之路，他坦言，原本希望赴日發展，感受到響尾蛇球團的重視，相信會有更多機會，因此選擇旅美。

林昱珉透露，家族成員全都是右撇子，唯獨他天生左撇子，兒時長輩曾叫他用右手吃飯，後來不強求，剛開始打球即採左投左打，左投在場上也具備優勢。

2021年簽約，林昱珉因此選穿21號，他表示，去年簽約覺得自己還是「選手」，昨出席記者會才體認是個「職業球員」，清楚了解上大聯盟非易事，會盡己所能回報球團信任。

台灣左投旅美狀況

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