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HBL》南山宰松山 連9年4強

2022/02/19 05:30

光復陳將双（右）不到20分鐘拿下23分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導］被視為奪冠熱門的南山高中昨天以58：57力退松山高中，本屆拉出13連勝，成為HBL甲級男子組第一支晉級4強的隊伍，連9年都能躋身4強行列。

南山高中連9 年晉級4強。 (官方提供)

帶傷限時上陣 光復陳將双雙剋能仁

近年屢次與冠軍失之交臂的南山，今年捲土重來，盼能重返榮耀，昨天與老對手「綠色神盾」松山一路激戰，靠著兩大核心宋昕澔、吳志鍇合力攻下31分、26籃板，成功鞏固本屆的不敗之身。

而具備爭冠實力的光復高中，即便「最強高中生」陳將双受傷勢困擾，昨天打不滿20分鐘就攻下23分，加上後場搭檔張俊生也有23分貢獻，終場105：78痛宰能仁家商，收下第4勝，離踏進台北小巨蛋又更進一步。

陳將双在8強首戰對錦和高中不慎傷到左膝，還因此休兵一天，過去兩場更改從替補出發，昨天雖重返先發行列，但因身體未百分之百恢復，上場時間遭嚴加控管，就算他第4節很想打，教練陳定杰未因此放行。

光復的砲火猛烈，全隊5人得分達雙位數，比賽最大分差超過20分，也讓陳將双有喘息的空間，陳定杰說：「基於保護原則，他能不打就不打，而我也告訴他，要相信隊友。」

陳將双則表示，自己在受傷後也思考改變打法，提出3大方向，包括拿分要更有效率，減少運球，同時也要善用身體的優勢。

至於能仁4連勝畫下句點，今天他們要對上南山，繼續尋求隊史第13張4強入場券。

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