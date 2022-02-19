冬奧》展現奧運精神 李玟儀明閉幕掌旗

李玟儀（法新社資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北京冬奧明晚8點閉幕，昨各國總領隊召開會議，台灣代表團決定繼開幕典禮後，同樣配合參與閉幕式，屆時由展現「奧運精神」的滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，至於爭議人物黃郁婷今飛美國暫不返台。

摔倒後仍奮戰 獲外媒盛讚

李玟儀是我國首獲冬奧滑雪門票女將，本屆高山滑雪女子曲道第1趟歷經摔倒意外，奮力爬起第50名完賽，獲外媒力讚：「這就是奧運精神！」榮膺閉幕掌旗官，更讓年僅19歲的她相當開心，「我是裡面年紀最小，應該輪不到我。」自嘲「一摔成名」的李玟儀還笑說，其實不想摔倒，但也算收穫滿滿，「至少透過我，讓大家看到台灣。」

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本屆台灣4名國手都結束賽事，中華奧會副秘長書吳國譽表示，除了李玟儀，部分隊職員也出席閉幕式，週日比照東京奧運模式，各國掌旗官共同進入北京國家體育場。其餘3名選手，雪橇女將林欣蓉日前已回台隔離；開幕式掌旗的男子滑雪好手何秉睿，則因比賽受傷仍在休養；至於穿中國隊服練習自PO上網引爆風波的競速滑冰女將黃郁婷，從北京飛往鹽湖城訓練住處，開幕掌旗的她，不再參與閉幕。

黃郁婷再引戰 今飛美不返台

連2屆冬奧出擊的黃郁婷，自認身心俱疲決定賽後退休，卻又在臉書發文引戰：「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束！以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言，支持我的人請按讚就好。」再遭各界抨擊；教練父親黃錦龍也解釋，中國友人贈送賽服，黃郁婷僅試穿體驗，卻飽受網路霸凌，毫無食慾影響出賽，他也澄清絕無投資中國公司和滑輪溜冰產業。

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