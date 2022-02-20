T1聯盟》厄力奪31分被逐 中信贏得無奈

台啤英熊周伯勳（左）與新北特攻厄力（中）攻防時爆發衝突，厄力最後遭驅逐出場。（記者林正堃攝）

夯半場 聯盟得分新紀錄

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟本季首度在和平籃球館開戰，吸引2468名球迷無畏風雨進場力挺，新北中信特攻昨天以115：94擺平坐鎮主場的台啤英熊，「早哥」厄力飆出聯盟半場新紀錄31分，卻半場沒打完就被趕出場。

厄力表現有如神助，首節就攻下20分，只是他在灌籃後用頭頂球干擾比賽，吞1次技術犯規，第2節倒數1分46秒被周伯勳的防守干擾，氣到直接用球砸人，吞到違反運動道德犯規，遭驅逐出場。

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EQ出包 「連隊友也想打他」

厄力17投10中，包含6顆三分球，出賽不到14分鐘仍繳出全場最高分，進攻能力不在話下，但情緒控管卻是大問題，特攻教練李逸驊無奈地說：「他不只場上如此，練習時也是，連隊友都很想打他。」

T1聯盟首度挺進和平籃球館，吸引2468名球迷觀戰。（記者林正堃攝）

李逸驊苦笑表示，當教練要教球很容易，但要改變球員個性很難，而總經理張樹人幾乎每天都會私下跟他溝通，他透露，前一場厄力被趕出場就已約法三章，若再犯就要請全隊喝咖啡，「希望這次請客後會讓他改善。」

英熊本季首度在天母以外的「主場」出賽，昨天賽後找來知名歌手韋禮安演唱，讓球迷看了充滿激情的比賽還能聽演唱會，只是一哥蔣淯安前天漏夜返家陪老婆，迎接愛女出生，讓球隊戰力大打折扣。

教練楊志豪不諱言，蔣淯安的重要性顯著，除了能組織進攻，防守強度高，攻守都相當全面，而代班控衛的洋將蓋樂威卻是手忙腳亂，前兩戰還有平均39分的瘋狂表現，昨天三分球12投0中，火力只剩12分，楊志豪表示，會繼續與蓋樂威溝通，希望今天對台中葳格太陽能盡速調整。

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