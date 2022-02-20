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HBL》巨塔撐光復 連兩屆進4強

2022/02/20 05:30

光復高中鄭名斈（右二）全場抓下14籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕光復高中「最強高中生」陳將双昨上半場猛轟20分，全場攻下27分，率隊以68：48大勝由「超級菜鳥」林現惟領軍的松山高中，收下HBL男子甲級8強賽的第5勝，確定連兩屆進軍4強，今天若戰勝尚未吞敗的南山，還能鎖定頭號種子。

205cm鄭名斈 14籃板霸禁區

光復除了擁有攻擊能力出色的陳將双，另一致勝武器是牢不可破的防守體系。光復本屆場均失分僅52.6分，是所有球隊最佳，日前更讓衛冕軍泰山高中下半場只拿14分，昨再度祭出嚴防讓松山後兩節僅獲14分。主帥陳定杰透露，防守是球隊最重要的武器，尤其是205公分的鄭名斈讓對手難在禁區輕鬆取分。

光復高中陳將双（左）獨攬27分，率隊晉級4強。（記者陳志曲攝）

鄭名斈攻下6分、14個籃板，在防守上出了不少力，堪稱隱形功臣。得分方面，除了陳將双，隊長張俊生也挹注16分，3人也成為光復的「勝利三劍客」。

林現惟昨攻下25分，卻無法幫球隊獲勝，若想爭取新人王頭銜，必須設法帶隊晉級4強才能拿到競爭資格。松山目前戰績3勝3敗，今天泰山若贏東泰，松山必須戰勝能仁才能保住4強席次。

南山高中昨展現雄厚團隊戰力，全隊共10人有得分，終場以90：72大勝能仁。能仁今天只要不輸松山41分，依然可以重返4強。

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