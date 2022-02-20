HBL》陽明證明 不靠張聿嵐也能贏

陽明高中陳佳妤（右）上半場就收下19分。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕陽明高中尋求連兩屆晉級女子組4強已沒有輸球本錢，昨第一關靠高三學姊陳佳妤、施佩儀輪流挺身而出，以68：55力退北一女，今晚6點40分在板橋體育館對戰永仁高中，陽明晉級的唯一解答還是贏球。

本屆女子組4強席次確定由尋求3連霸的淡商及永仁、北一女獲得，最後一席由陽明、金甌爭搶。金甌8強扳倒陽明，昨大勝南湖，今天對普門全力搶勝，還要寄望永仁擊退陽明，才有機會重返4強。

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陽明預賽扳倒淡商，一度拉出7連勝，奪冠聲勢水漲船高，卻因8強意外敗給金甌壞了晉級計畫。

陽明「最強女高中生」張聿嵐前役對淡商轟30分卻輸球。教練李台英認為，球隊過度仰賴張聿嵐，想贏球必須有其他球員跳出來。

兩學姊挺身 保住4強希望

隊長陳佳妤與施佩儀不想讓高中生涯留下遺憾，昨全場20分進帳的陳佳妤上半場就貢獻19分，第三節由施佩儀跳出來，她整場拿下17分，兩人的表現未讓李台英失望。

陽明本季尚未在HBL對過永仁，聯賽前兩度交手雖都獲勝，但李台英認為，兩次都屬互探虛實，今天這仗一定不好打，盼球員以防守為重，設法多點開花，完成任務。

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