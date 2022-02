陳鏞基(左)期許能和胡金龍(右)一起拿東山再起獎,胡金龍則用英文寫下今年目標,盼能一鳴驚人。(記者李惠洲攝)

「相約今年的東山再起獎!」陳鏞基期許在和胡金龍同隊後,能夠一起再現往日經典身手。

陳鏞基去年季前簽下首年月薪70萬的3年複數年合約,是陣中月薪最高球員,但他去年表現低迷,打擊率更跌落生涯新低的2成01。昨寫下「金鏞連線 經典再現」目標,其實也是陳鏞基對自己的期許。

胡金龍歷經富邦悍將風波後,以月薪18萬從獅隊再出發,他對台南濕冷的天氣有感而發,「我的口號就跟今天台南的天氣一樣,it never rains but it pours,中文意思就是,不鳴則已、一鳴驚人!」盼能有個大爆發的球季。(記者倪婉君)

