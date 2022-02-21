首席地震帶 高志綱唯一不動

中職各隊首席教練

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨舉行開訓典禮的統一獅，為今年球季唯一沒換首席教練的球隊，依舊是高志綱，其他4隊全換，樂天桃猿、味全龍更啟用外籍教練任首席。

獅隊是今年5隊中唯一未換首席教練球隊，由高志綱續任。（統一獅提供）

去年球季結束富邦悍將總教練洪一中轉任顧問，悍將延攬原中信兄弟首席教練丘昌榮執掌兵符，再找來原兄弟內野守備教練黃泰龍接首席。兄弟首席缺則由陳江和回任，他在2020年曾任此職務。

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桃猿上季首席為林振賢，季後未獲續約，網羅原悍將日籍投捕教練古久保健二任首席。味全首席原為陳志偉，今年他轉任綜合守備教練，由美籍教練瑟門（Gary Thurman）接任。

職棒球隊首席教練扮演軍師角色，堪稱總教練的大腦、左右手，通常總教練會找他所信任的教練擔任首席。黃泰龍就說，丘昌榮善於溝通，身為首席教練的他，須扮演總教練和選手之間橋樑，加上彼此熟悉，決定到悍將再續前緣。

黃泰龍、陳江和為內野手出身，高志綱、古久保健二是捕手，瑟門則是外野手，中職史上少見投手出身的首席。

羅國璋先後在統一獅、業餘成棒安永鮮物擔任首席教練，現升任安永總教練的他認為，捕手、內野手視野較廣，須執行戰術、守備佈陣與投手暗號配合，外野手只要顧好守備，投手專注投球，不會注意那麼多細節，故較少任首席。

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