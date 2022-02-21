NBA明星賽》中鋒摘3分球王 湯斯史上首位

NBA明星賽灌籃冠軍托平。（今日美國）

托平灌籃王 精彩度銳減

NBA明星賽三分球冠軍湯斯。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA克利夫蘭明星賽週末，灌籃與三分球大賽冷、熱兩樣情。去年亞軍的尼克前鋒托平，終於更上層樓當上灌籃王，但本屆整體表現精彩度銳減，飽受各界批評；反觀灰狼長人湯斯則跌破專家眼鏡，發燙手感榮膺史上首位稱霸三分球舞台的中鋒。

原被視重頭戲的灌籃大賽，自2016年A.戈登與拉文頂尖對決後，始終星光黯淡，加上眾飛人創意、能力不足，臨場演出每況愈下。今年也不例外，托平雖以胯下換手打板灌籃，擊敗勇士安德森奪冠，但4名參賽者扣籃成功率低，甚至沒有50滿分，讓粉絲與球員大失所望，除了杜蘭特在推特猛吐槽，米契爾也喊話，呼籲能飛擅灌的灰熊後衛莫蘭特出馬，再度讓觀眾們熱血沸騰。

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至於三分球大賽8人中最不被看好的湯斯，首輪22分晉級，決勝輪更投出29高分，意外出線之餘，211公分的他還締造另類紀錄，成為史上唯二能夠贏得三分球、技術挑戰賽（2016年）雙料冠軍的球員，不讓勇士「萌神」柯瑞專美於前。人高馬大的湯斯表示，從小被要求到籃底單打，投外線總飽受質疑，如今三分球冠軍可以啟發更多人，「我再度證明，要堅持用自己的方式打球。」

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