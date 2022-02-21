冬奧》李玟儀閉幕掌旗 明搭機返台

李玟儀冬奧閉幕式揮舞我國奧運會旗。 （中華奧會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕在各種人權、霸凌台灣等爭議中展開的2022年北京冬季奧運，昨晚舉行閉幕式畫下句點，台灣由19歲高山滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，與團本部職員等人一同參加閉幕，我國代表隊預計在明日搭機返台。下屆2026年冬奧將於義大利米蘭．柯蒂納戴比索舉行。

我國高山滑雪女將李玟儀擔任冬奧閉幕式掌旗官。 （中華奧會提供）

本屆台灣由李玟儀、競速滑冰女將黃郁婷、雪橇林欣蓉與高山滑雪男子何秉睿參賽，其中榮膺開幕掌旗官的黃郁婷，開幕前後的言論引起軒然大波，使台灣參加冬奧為求國際能見度的焦點模糊，另一位開幕掌旗官何秉睿則因摔倒沒有成績，目前左腿和臀部不適，婉拒擔任閉幕掌旗工作。

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李玟儀是台灣冬季奧運的潛力之星，本屆奧運雖僅拿下第50名，但此賽事有多達38人未完賽，她雖首趟出發就出現錯過旗門的失誤，但仍努力補救，不放棄的態度也獲得外媒力讚：「這就是奧運精神！」

挪威連2屆獎牌榜稱霸

挪威在本屆冬奧再度展現強大的實力，總計拿下16金、8銀、13銅，總計37面獎牌，連兩屆在獎牌榜稱霸，德國則收下12金、10銀、5銅，排名第二。中國則挾著地主優勢，拿下隊史最佳的9金、4銀、2銅，排名第三。

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