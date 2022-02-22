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野心不掛嘴邊 潘威倫衝刺大紀錄

2022/02/22 05:30

獅隊潘威倫只差4勝和123球，就能叩關兩大紀錄。
（記者李惠洲攝）

第20個球季 拚150勝、3萬球

〔記者倪婉君／高雄報導〕146勝、325場先發、2032局、29877球，都是潘威倫過去19年職棒生涯所樹立的「嘟嘟障礙」，今年他重返先發角色，希望專心投完這一年，往150勝和3萬球的空前紀錄邁進。

「做什麼事情，我希望專注在當下。」從2003年21歲披上統一獅18號球衣，潘威倫一路走來，下月5日將滿40歲，他至今仍婉拒球團開出今年球員兼教練的合約想法，理由很簡單，「這樣比較單純。」

婉拒兼教練 專注第7號先發

潘威倫認為若兼任教練，就無法專注在投球，希望等今年結束後再來討論。他的經紀公司週四將和球團再度商討，研議這紙可能是他最後一份球員合約的條件，潘威倫已是中職首位基本薪資破億的「億元男」，但今年勢必面臨減薪。

經過去年首次轉型中繼的球季，潘威倫今年回到先發。他對這個角色很熟悉，不用花太多時間適應，也希望能照自己寫下的「平順」二字，「一整年平安健康，順利完成今年目標，這是最完美的。」

不管是否兼任教練，潘威倫都想過可能是生涯最後一年，對於只差4勝和123球就能再創大紀錄，他仍淡然地說：「其實重點還是要讓自己準備好，能站在球場上，才有機會去累積紀錄。」儘管不強求150勝，他仍補上一句：「但如果有機會，當然是最好。」

潘威倫坦言，進職棒時沒想過會打到幾歲，目前就是把握當下，今天做完、準備明天，就算今年被總教練林岳平定位在「備選第7號先發投手」，他仍會努力做好準備。

此外，潘威倫累計挨了136發全壘打，也是中職第1，他和轉戰味全龍挑戰300轟的林智勝，今年能否再度投打對決，則是另類話題。

潘威倫月薪演進與重要事蹟

統一獅持續在高雄春訓。（記者李惠洲攝）

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