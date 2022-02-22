陳俊秀談一年約 放眼A級自由球員?

陳俊秀（記者林宥辰攝）

打擊王月薪 有機會超過85萬

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕樂天桃猿今年季前談約，打線的3大支柱林泓育、朱育賢合約都在開訓時底定，陳俊秀（見圖，記者林宥辰攝）昨表示合約即將達成協議，領隊浦韋青透露，雙方很可能朝一年約方向談。陳俊秀去年月領80萬，在打擊王加持下，今年有機會超越球隊最高月薪85萬元的林泓育。

依中職規章，國體大出身的陳俊秀年資滿8年即可申請自由球員，他2014年剛回台投入季中選秀被桃猿第一指名後，從下半季開啟中職生涯，今年球季打完就能取得FA資格，屆時剛滿34歲。

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今年球季結束 滿8年拚FA身價

浦韋青說，陳俊秀合約尚有細節要討論，還沒定案，他提出一年約，球團也予以尊重。經紀公司悍創代表陳德倫說：「確實有把俊秀的年資考慮進去，但還沒確定是否簽一年約，若簽下一年合約，年底是否提FA也要視今年成績和各項狀況而定。」

陳俊秀去年僅有7轟，中止連6季雙位數全壘打，但他並非打得差，反而在策略微調後，成為全聯盟高穩定打者代表，交出3成52打擊率、4成25上壘率，都是聯盟之最，生涯3成36平均打擊率也相當傑出。

以今年底上路的FA新規，陳俊秀幾乎確定排在球隊薪資前12名，屬FA的A級球員，補償辦法仍是年薪125%或75%加補償球員。陳俊秀去年月薪80萬，今年加薪幅度可期，但也意味年底若進入自由市場，新球隊支付的轉隊費可能高達近1300萬，創中職新高，是否影響他隊吸收意願？

去年陳俊秀修正打擊策略，在用球恢復係數下修後，仍以高上壘率幫助球隊。他說：「我以前也不是這種打法，但後來發現照著當下狀況去調整策略，更有幫助，今年也會持續這樣做。」

陳俊秀

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