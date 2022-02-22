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飆破明星賽三分球紀錄 柯瑞超狂MVP

2022/02/22 05:30

柯瑞飆16顆三分球、砍50分，一舉改寫明星賽半場和單場最多三分球紀錄。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽昨登場，勇士一哥柯瑞狂飆16顆三分球、砍下50分，生涯首次奪下明星賽MVP，加上詹姆斯在最後關頭的致勝一擊，兩人率隊以163：160獲勝，詹皇連5年當隊長拿下5連勝。

柯瑞生涯首次獲明星賽MVP。（法新社）

16顆三分球 破半場、單場最多紀錄

柯瑞明星賽三分球紀錄

生涯第8度參與明星賽的柯瑞，上半場投進8顆三分球、全場16顆三分彈，一舉改寫兩項紀錄，包含半場命中最多三分球及P.喬治在2016年締造的單場最多9顆三分彈紀錄。柯瑞也是史上第2位在明星賽轟破50分的球員，且以33歲又343天拿下MVP，為史上第3年長。

「這絕對是我想體驗的事，一旦找到手感，我想我能趁勢打出好表現。」拿下以傳奇球星布萊恩命名的明星賽MVP獎座，柯瑞認為意義非凡，他也想向布萊恩及他的女兒吉安娜致敬。

狠飆50分 史上第2位

今年明星賽在俄亥俄州的騎士主場舉行，過去柯瑞曾率勇士多次和騎士在總冠軍戰對壘，他笑說，坐在騎士的休息室感覺有點怪。雖然被克利夫蘭球迷狂噓，但他不以為意，「我跟這座球場有很深的淵源，在這裡贏過不少比賽，也輸了很多次，噓人需要很大能量，所以他們一定很在乎。」

詹姆斯讚：來自不同星球

賽後柯瑞和詹姆斯相擁致意，兩人都在俄亥俄州的阿克倫出生，惺惺相惜，柯瑞認為，自己贏得MVP，而詹姆斯命中致勝球，讓比賽的結局非常完美。詹皇則盛讚柯瑞像來自不同星球的人，能看到同樣來自阿克倫的孩子有這樣的表現，很不可思議。

捐出300萬元善款

柯瑞在這次明星賽每得1分就捐1000美元，命中1記三分球捐3000美元，加上獲得MVP再加碼1萬，將送出10萬8千美元（約300萬台幣）善款。

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