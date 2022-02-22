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NBA明星賽》最後致勝跳投 詹皇連贏5年

2022/02/22 05:30

詹姆斯明星賽紀錄

〔記者粘藐云／綜合報導〕詹姆斯昨在NBA明星賽最後關頭用高難度跳投命中致勝球，憑一己之力助隊以3分差獲勝，不僅如此，他連5年擔任隊長都拿下勝利，證明他選材的眼光精準，被球迷封為聯盟「最強GM」。

詹姆斯和喬丹擁抱致意，他連5年率隊在明星賽奪勝。 （法新社）

組團超強 被封最強GM

明星賽自2018年改制，由東、西部得票最高的球員擔任隊長。詹姆斯昨重返騎士主場，進帳24分、6籃板、8助攻，還投進致勝球，也是史上第3位在明星賽拿下5連勝的球員。

NBA這季適逢75週年，特別選出歷史75大巨星，昨在中場時舉行表揚大會，包含「籃球之神」喬丹、魔術強森等人都現身，星光熠熠。雖然喬丹和詹姆斯總被拿來比較，但詹皇一直把喬丹視為偶像，昨也不想錯過和他擁抱致意的機會，他說：「如果不是喬丹的啟發，我不會在這裡，成長過程中，我一直想要像他一樣。」

擁抱喬丹致意 感謝他啟發

37歲的詹姆斯生涯18度參與明星賽，締造不少紀錄，他曾在2006、08、18年拿下MVP，僅次於布萊恩和佩提特的4次。另外，詹姆斯在明星賽的出賽時間、總得分、總進球數和三分球出手次數都保持第1，昨賽後助攻數達106次，也是繼保羅、魔術強森後，史上第3位助攻數破百的球員。

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