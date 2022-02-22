UBA》全勝世新「4強路」有驚無險

世新蘇嘉嫻（右）希望到小巨蛋也能繼續連勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世新大學昨以75：69力退文化大學，台師大以80：39輕取佛光大學，雙雙拿下複賽3連勝，率先取得UBA公開女一級4強門票。

台師大陳映慈（右）替補出發拿最高的16分。（記者林正堃攝）

對戰文化 最後2分鐘脫險

挑戰3連后的世新，拉出跨季37連勝，但打得並不輕鬆，直到最後2分鐘靠著蘇嘉嫻、楊淑琄輪番跳出才拉開比分，教練何正峰直呼心情複雜，他認為球隊防守強度不足是最大問題，且執行力還有待加強，以這樣的表現晉級實在很難看。

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何正峰表示，其實自己並不在乎連勝，也不會想拚複賽第1，現階段就是先晉4強，而他認為，世新並非外界所想的無敵，即使有外籍生伊思尤瑪坐鎮，但185公分並非鶴立雞群，且球技也不夠純熟，他分析，各隊實力差不多，誰輸誰贏還不知道。

台師大輕取佛光 4強報到

攻下16分的蘇嘉嫻則表示，儘管背負不小壓力，還是會告訴自己盡力去拚，希望不只複賽能贏到底，到小巨蛋也能繼續連勝。

台師大則靠著替補陳映慈拿最高的16分，全隊4人得分達雙位數，痛宰佛光，教練梁嘉音表示，完成晉級4強的目標之外，最後2場複賽依舊會全力奪勝，希望能搶下頭號種子，盼在重返榮耀的路上占據更好的位置。

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