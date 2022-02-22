晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA》全勝世新「4強路」有驚無險

2022/02/22 05:30

世新蘇嘉嫻（右）希望到小巨蛋也能繼續連勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世新大學昨以75：69力退文化大學，台師大以80：39輕取佛光大學，雙雙拿下複賽3連勝，率先取得UBA公開女一級4強門票。

台師大陳映慈（右）替補出發拿最高的16分。（記者林正堃攝）

對戰文化 最後2分鐘脫險

挑戰3連后的世新，拉出跨季37連勝，但打得並不輕鬆，直到最後2分鐘靠著蘇嘉嫻、楊淑琄輪番跳出才拉開比分，教練何正峰直呼心情複雜，他認為球隊防守強度不足是最大問題，且執行力還有待加強，以這樣的表現晉級實在很難看。

何正峰表示，其實自己並不在乎連勝，也不會想拚複賽第1，現階段就是先晉4強，而他認為，世新並非外界所想的無敵，即使有外籍生伊思尤瑪坐鎮，但185公分並非鶴立雞群，且球技也不夠純熟，他分析，各隊實力差不多，誰輸誰贏還不知道。

台師大輕取佛光 4強報到

攻下16分的蘇嘉嫻則表示，儘管背負不小壓力，還是會告訴自己盡力去拚，希望不只複賽能贏到底，到小巨蛋也能繼續連勝。

台師大則靠著替補陳映慈拿最高的16分，全隊4人得分達雙位數，痛宰佛光，教練梁嘉音表示，完成晉級4強的目標之外，最後2場複賽依舊會全力奪勝，希望能搶下頭號種子，盼在重返榮耀的路上占據更好的位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。