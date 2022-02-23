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UBA》加班險勝佛光 世新跨季38連勝

2022/02/23 05:30

世新陳育緹（中）上籃得分，延長賽再飆進3分球，驚險擊敗佛光。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求3連霸的世新大學昨在110學年度UBA公開女一級6強賽陷入苦戰，最後在延長賽靠陳育緹、李盈潔連飆兩顆三分球，才以60：56氣走佛光大學，驚險完成跨季38連勝，今天將與台灣師大爭取4強賽頭號種子。

佛光主將王竫婷（右）在UBA累積1284分，成為與WSBL切割後的賽史得分后。（記者林正堃攝）

世新總教練何正峰透露，球員在6強賽登場前曾打贏WSBL台元隊，一度以為球員狀況不錯，想不到迄今4場雖然都贏，卻出現不少問題，但他還是給予球員鼓勵，畢竟都有堅持到最後一刻保住勝利。

衛冕軍昨最勞苦功高的是外籍生伊思尤瑪，繳出14分、30籃板的生涯代表作。何正峰表示，伊思尤瑪練球、比賽都很認真，到世新3年來僅請過一次假，只是經驗仍有待提升。

佛光王竫婷賽史得分后

佛光主將王竫婷昨攻下14分，生涯在UBA累積1284分，超越徐玉蓮保持的1278分，成為UBA在102學年度與WSBL切割後的賽史得分后。

佛光昨16罰僅6中，包括延長賽6罰皆墨，成為落敗主因，今天對上4連敗的台灣科大一定得贏，且文化大學還要擊敗北市大，佛光才能搭上4強末班車。

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