詹子賢「薪」境界 直奔總統級

詹子賢明天過28歲生日，去年拿下台灣大賽MVP的他，今年月薪可望衝上55萬元，成為中信兄弟第5位「50萬俱樂部」成員。 （記者李惠洲攝）

台灣大賽MVP

詹子賢薪資歷程

可望月薪55萬

詹子賢薪資進程

〔記者倪婉君／屏東報導〕去年拿下台灣大賽MVP，明天將過28歲生日的詹子賢今年月薪可望衝上55萬，成為目前中信兄弟第5位「50萬俱樂部」成員，對於只差16轟就達成百轟里程碑則不強求。

去年忍著右手肘骨刺之痛，詹子賢不但連3季在一軍至少出賽百場，也達成連3年至少百安，到了台灣大賽更以4成17打擊率榮膺系列賽MVP。去年12月動刀清除骨刺後，詹子賢昨在中信公益園區的練打狀況順利，他表示雖然上週因練習的量大導致手腫起來，但過渡期之後會越來越好。

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「50萬俱樂部」

兄弟第5位

詹子賢應可順利迎接開季，新球季合約也已談妥，可望從去年45萬加薪10萬，成為繼張志豪、李振昌、周思齊、鄭凱文之後，陣中第5名月薪至少50萬「總統級」球員。

自2016年季中以月薪9萬加盟，2017年拿下新人王後簽1年約，加薪到月薪23萬，詹子賢生涯在談新約時都未選擇複數年合約，他表示都是透過經紀公司去談，也提及不想簽複數約理由，「我覺得還年輕嘛，若簽個複數，有些人可能就墮落，現在身體還算是健康，像這個只是小手術，能拚就先拚！」

百轟只差16支

不刻意追求

談到今年可望達成的百轟紀錄，詹子賢倒是抱著不刻意追求的態度，「我比較沒有像在期待什麼，可能到99轟會期待吧。」詹子賢認為若是一味追求長打，可能反而會亂掉，也會導致球隊運作不好，還不如去做好推進的戰術，「不能一直想要打長打、 打大支。」

不過詹子賢很會締造「紀錄轟」，隊史的第1700和第1800轟都是他轟出。

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