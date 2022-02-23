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江坤宇「薪」勢力 恰恰望塵莫及

2022/02/23 05:30

江坤宇加入中職後，薪水4年跳漲5倍餘，年紀輕輕才21歲，月薪就衝到32萬。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟即將完成球員談薪，由於去年在台灣大賽奪冠，團隊薪資調幅超過7％，一軍主力球員都獲得10萬元左右的加薪，主戰先發游擊手江坤宇年紀最輕，今年飆破30萬月薪，甚受關注。

中職人氣王彭政閔當年拿到30萬月薪時，已經是26歲。（資料照）

21歲月薪破30萬

4年就漲逾5倍

江坤宇2018年加盟時月薪才6萬元，2020年取代王勝偉成為先發游擊手並拿下金手套，去年月薪從10萬元衝上22萬元，超越張泰山成為中職史上最高薪的20歲球員，今年包辦游擊手最佳十人與金手套又有總冠軍加持，月薪至少加10萬來到32萬元。

恰恰領30萬時 已是26歲

7月才滿22歲的江坤宇，在一軍已連續兩季穩定出賽，才21歲月薪就有30萬元，是中職歷來薪資成長最快的高中畢業球員，連前中職人氣王「恰恰」彭政閔都望塵莫及，當恰恰在2005年月薪從20萬元升至30萬元且是中職最高薪時已26歲，而他又花4年在2009年才站上40萬元，江坤宇有機會在2年內超越。

兄弟奪冠主力 加薪約10萬

領隊劉志威表示，今年談薪進度與過去差不多，只剩下2、3位球員要再溝通些細節，許基宏、陳子豪2位一軍主力野手都有機會簽下複數年合約，「我們談約不會設限，調薪也有一定標準，複數年合約大多是球員主動提出，也有人不想太早簽複數年，我們都尊重個人意願。」

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