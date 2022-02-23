熱身賽預告起跑 32場自辦實戰

兄弟象持續進行春訓，預定3月3日起展開共12場的自辦熱身賽。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中職各隊春訓即將進入實戰階段，除了分組練習賽，3月2日起將進行共32場自辦熱身賽，備戰3月19日開打的公辦熱身賽和4月2日開幕的新球季。

中職各隊自辦熱身賽賽程

富邦悍將取消分組練習賽，3月2日率先展開自辦熱身賽，將進行12場，首戰樂天桃猿預定由郭俊麟先發。郭俊麟昨首次進行投打對決實戰練習，但最快球速只有136公里，讓他很不滿意，希望在熱身賽前將球速提升上來。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟將於2月27、28日進行分組練習賽，本土先發人選陳琥、余謙都預定登板，3月3日起展開共12場的自辦熱身賽。

樂天於2月26、27日進行分組練習賽，3月2日起展開各隊最多的14場自辦熱身賽，味全龍13場居次。

調整進度較慢的統一獅預定3月3日開始分組練習賽，由胡金龍擔任第1棒，給將近2年沒有比賽的他多些打擊機會，3月8日起進行11場自辦熱身賽，首戰就是胡金龍的老東家富邦。

中職昨天也進行季前總教練會議，為了加快比賽節奏，今年修改為投手在投手丘持有球開始計時20秒內必須投球。並新增打者也必須計時開始後10秒內進入打擊區，違者先給予警告，再犯判為1好球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法