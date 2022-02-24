全英賽稱后 小戴「4」在必行

世界球后戴資穎瞄準3月16日展開的全英公開賽，將以女單頭號種子出擊，挑戰成為21世紀奪最多全英女單冠軍的壯舉。 （Badminton Photo提供）

挑戰21世紀最多冠

周天成（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕自去年12月於世界錦標賽打下女單銀牌，休兵多時的世界球后戴資穎，在2022年首場國際賽瞄準3月8日的超級300系列德國公開賽暖身，重頭戲則是3月16日展開的超級1000全英公開賽，小戴將以女單頭號種子出擊，挑戰成為21世紀奪最多全英女單冠軍的壯舉。

BWF本季超級系列賽僅在印度進行3站，世界一等一的名將都鎖定於3月展開賽季。戴資穎預計3月初飛往德國，適應歐洲時差、氣候等，盼第4次前往德國參賽能打出好表現，突破過去個人最佳的8強。

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謝杏芳曾締造3連霸

戴資穎今年除了7月世錦賽、9月杭州亞運，歷史最悠久的全英賽也是她的主要目標。小戴是2017、2018、2020年的全英女單冠軍，去年因賽程安排放棄參戰。值得一提的是，中國謝杏芳2005至2007年締造3連霸，如今重返全英的戴資穎只要能封后，就能超越謝杏芳，成為21世紀最多全英冠軍的女單好手。

戴資穎全英賽位於籤表上半部，首輪遭遇世界排名36的比利時選手譚蓮妮，預料最大難關落在8強，小戴可能遭遇尋求衛冕的日本好手奧原希望，4強有機會強碰20歲的南韓小將安洗瑩或泰國依瑟儂。至於東京奧運金牌中國陳雨菲、去年世錦賽冠軍日本山口茜都在籤表下半部。

小天男單第4種子

世界排名第4的「台灣一哥」周天成未參加德國賽，新球季首站瞄準全英賽，小天榮膺男單第4種子，首輪遭遇過去4次交手全勝的世界排名23印尼選手雷斯塔維托。至於東京奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟國際賽將從5月展開。

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