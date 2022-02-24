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T1》林泰樂當英熊 爭最佳亞洲外援

2022/02/24 05:30

台啤英熊亞洲外援林泰樂。（台啤英熊提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1聯盟台啤英熊昨宣布簽下現役泰國國家隊球星林泰樂，成為英熊的第三類外援（亞洲外援），目前已抵台隔離中，預計最快三月中就能亮相，讓球隊進攻火力升級。

台啤英熊本季以SBL冠軍陣容為班底轉戰T1，本土戰力傲視群雄，原本球團並未打算啟用第三類外援，但球隊戰績不如預期，目前8勝6敗，近期吞下2連敗，暫居第3，如今網羅頂級亞洲外援，如虎添翼，戰績有望大幅提升。

不佔洋將名額 兵家必爭

T1聯盟元年就開放第三類外援，只要是日本、韓國、泰國、越南和菲律賓等亞洲地區球員，或是外籍學生、華裔和歸化球員，都能符合資格，不佔洋將名額，同時還能吸引新住民、移工進場看球，提升票房，爭取優質亞外加盟，也成為兵家必爭之地。

戰績排名第一的高雄海神，陣中菲裔美籍控球後衛布銳克曼就成為球隊進攻發動機，場均8.4次助攻，暫居聯盟助攻王；太陽何喬登火力驚人，上週才投進破聯盟紀錄的10顆三分彈，場均投進4.3個三分球，穩居聯盟三分球王。至於台南獵鷹的「新台灣人」阿提諾，場均轟下30.6分、16.2籃板，暫居聯盟雙冠王，更是球隊的看板球星。

30歲、196公分的林泰樂是美泰混血，學生時代都在美國打球，擁有多元的進攻技巧和得分爆發力，過去在ABL東南亞職業聯盟打球就大殺四方，曾獲得最佳亞洲外援的頭銜，如今加盟台啤英熊後，也讓聯盟最佳亞洲外援之爭更加白熱化。

英熊總教練楊志豪表示：「過去在NBL執教時就有許多人向我推薦林泰樂，他不僅擅於得分，還能帶動球隊士氣，相信加盟後能帶給球隊良好的化學效應，也能大幅提升球隊戰力。」

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