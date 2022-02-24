國台辦挺黃郁婷 網友怒嗆搞雙標

黃郁婷（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕黃郁婷北京冬奧風波延燒，國台辦出聲瞎挺，荒謬言論令國內網友看不下去，怒嗆中國搞「雙標」，加上本屆禁藥頻傳、偏袒地主判決不斷，甚至創下美國收視率最差紀錄，可說爭議十足。

台灣競速滑冰女將黃郁婷備戰冬奧前，穿中國隊服自PO上網引發抨擊，加上比賽期間不當言行，行政院要求體育署調查處分。對此國台辦發言人馬曉光說：「兩岸運動員交流交往是正常的事、正確的事、理所當然的事。『島內』一些政客和媒體口誅筆伐、無理取鬧，民進黨當局甚至要進行處罰，充分暴露他們見不得兩岸同胞走親走近。」

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中國趙睿被冰兩年

黃郁婷淪為統戰工具，國內各大網路論壇區留言反應熱烈，更有人一針見血打臉：「就中國能罰，台灣不行？」、「2019年中國男籃趙睿穿美國隊服，還被封殺冷凍兩年呢」。

美冬奧收視率創新低

北京冬奧狀況百出，除了判決護航中國選手的絕對地主優勢，飽受各界批評之餘，現更有4起禁藥案件， 繼伊朗男子高山滑雪謝姆沙基、烏克蘭女子滑雪卡明絲卡、雪橇女將洪珂後，西班牙花式滑冰女將巴爾克蘿藥檢也呈陽性反應；至於俄國15歲天才少女瓦莉娃，則因賽前被驗出禁藥而轟動全球。許多國家因中共人權問題外交抵制，也反映在收視率，據美國電視轉播單位（NBC）公布數據，本屆已是30多年來收視率最糟，黃金時段平均吸引1140萬名觀眾，相較上屆平昌狂掉42%。

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