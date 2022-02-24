UBA 》台師大徐詩涵 斬斷世新38連勝

台灣師大徐詩涵昨攻下22分，率隊擊敗世新。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣師大徐詩涵本屆不想再當「冠軍絕緣體」，昨暫時告別愛傳球的特色，於第三節變成超級射手，單節飆4顆三分球，全場攻下生涯新高22分，率台師大以74：61擊敗世新大學，於110學年度UBA公開女一級6強拉出5連勝，並中斷世新的跨季38連勝，打出重返冠軍榮耀的氣勢。

第3節飆4顆三分球

徐詩涵國中為乙組球員，高中雖在HBL甲級苗栗高商打出名堂並成為U18亞青國手，但高中最佳成績僅第5名，直到上屆才在UBA舞台拿到生涯最佳亞軍。她本屆想為自己的生涯添座冠軍，尋求台師大102學年度後的首冠。

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以組織、為隊友製造機會為重的徐詩涵，向來不屬飆分型球員，但中場休息時被教練梁嘉音提醒需積極出手，她立刻在第三節回應，且越打越帶勁，以生涯新高分擺平最想打敗的衛冕軍世新。

大會宣傳片女主角

值得一提的是，長相甜美的徐詩涵是本屆UBA看板球星，大會宣傳影片就以她為主角。她表示，希望大家能關注場上表現，自己和隊友能在台北小巨蛋一起成為最亮眼的主角。

6強進帳5連勝的台師大在3月19日於台北小巨蛋4強榮膺頭號種子，將對上佛光大學。

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