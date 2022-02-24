UBA 》文化殺進4強 郭虹廷力爭新人后

文化「超級新人」郭虹廷（中）上籃得分，領軍力退北市大學。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕上屆HBL總冠軍賽MVP文化大學「超級新人」郭虹廷，昨攻下生涯新高29分外帶15籃板、4阻攻，率隊以79：72力退北市大學，成為文化躋身4強的最大功臣，只是她因罰球找不到準星，無法獲得教練鄭慧芸的稱讚。

郭虹廷此仗12次出手命中11球，進攻成功率達教練要求，但罰球卻12罰4進。鄭慧芸表示，「我很想說這場打最好的是虹廷，但她那罰球實在太差了。」

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郭虹廷不清楚為何罰球就是投不進，會回去繼續苦練，免得往後被對手進行「駭客戰術」。有趣的是，鄭慧芸6強階段對球員和顏悅色，郭虹廷反而不自在，「我希望教練對我兇一點，對我太好，我會更緊張。」

上屆助淡商於HBL完成2連霸的郭虹廷，高一因淡商未晉級4強，痛失新人后競爭資格。如今，又有機會爭取UBA新人后，UBA新人后採30％網路投票、40％攻守成績、40％媒體票選，增添更多不確定。郭虹廷說，「我在IG拉一下票，請大家投票給我。」

佛光吊車尾 晉級4強

佛光大學昨全隊10人都有得分，以74：33大勝台灣科大，吊車尾晉級4強。佛光教練楊淑淨強調，球隊進到小巨蛋一定不被看好，但她很期待球員能打出令人意想不到的表現。

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