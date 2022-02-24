本土左投3傑 陷「高薪低能」

中職本土左投薪資榜前3傑，去年合計先發31場僅拿3勝，其中味全王維中月薪92.4萬，高居聯盟「薪二哥」。（資料照）

〔記者羅志朋／專題報導〕中職本土左投薪資榜前三傑王維中、陳冠宇、王溢正皆具旅外資歷，去年合計先發31場僅拿3勝，表現不如預期，今年3人力求谷底反彈，投出符合身價的成績。

中薪3大左投去年先發成績

王維中先發17場僅2勝

中職3大左投&林子崴薪資

本季王維中月薪92.4萬，僅次於富邦悍將右投江少慶的113.3萬居聯盟「薪二哥」，上季王維中先發17場僅添2勝，苦吞8敗，防禦率2.85其實頗亮眼，多少受味全龍打線未能力挺影響。月領逾90萬的王維中是聯盟頂尖先發投手，也是味全王牌，2018年征戰韓職NC恐龍單季奪7勝，本季他能否拿下兩位數勝投值得關注。

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陳冠宇先發6場1勝難求

旅日歸國的陳冠宇，去年季中以平均月薪70萬加盟樂天桃猿，但並未繳出亮眼成績單，先發6場1勝難求，吞2敗、防禦率4.99，後轉調中繼，今年他自動請纓回任先發，挑戰將從春訓就開始。

王溢正先發防禦率6.46

王溢正去年先發8場戰績1勝3敗、防禦率6.46，因表現不佳轉任中繼，本季月薪升至55萬，他力拚回到熟悉的先發輪值，同樣在春訓就得面臨內部激烈競爭。

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