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陽岱鋼 美國夢成真

2022/02/25 05:30

陽岱鋼成功延續旅外生涯，與美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊簽約1年，預計4月中赴美展開新球季。（資料照）

湖國碼頭犬隊在官方網站宣布陽岱鋼加盟。（取自網路）

旅外第17年 美國獨立聯盟簽1年

〔記者羅志朋／綜合報導〕「之後我覺得會有一個很棒的答案給你們，就期待吧！」上月底陽岱鋼接受本報專訪，談到下一步這樣說道。昨答案揭曉，他暫別待了16年的日職體系，加盟美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，簽下一年合約，展開旅外新篇章，預計4月中赴美，備戰5月中開打的新球季。

陽岱鋼日前受訪時曾透露，有幾支日職球隊開合約，甚至有監督親自來電，不過他還有許多東西要學習，不管環境或方式都需要新的刺激，35歲的他也表示，「這個年紀是很好的轉捩點。」

湖國碼頭犬昨在官網點將錄放上陽岱鋼巨人時期照片，為陣中最年長球員，總教練班尼特表示，很開心能簽下陽岱鋼，擁有16年日職經驗的球員，對球團和聯盟都相當特別，往後將受到更多關注，是球隊巨大資產。

脫離舒適圈 期待打進美職體系

獨立聯盟薪資不高，不過陽岱鋼曾說，目前生活較無慮，金錢已非主要考量；昨他透過經紀公司表示，「很幸運，目前為止都在生涯規劃中，離開熟悉環境見識陌生體系，一直嘗試大膽決定，相信這樣的旅程對往後計畫是好的，未來的每一天，我都充滿期待。」

陽岱鋼轉戰獨立聯盟的新聞登上日媒熱蒐第1名，也有不少球迷獻上祝福。
（產經新聞提供）

國內球迷引頸企盼陽岱鋼返台獻技，不過他簽的是1年約，今年投入中職季中選秀機會不高，體驗學習美國棒球文化並維持球感，接下來打進美職體系，是另一條可能走的路。

陽岱鋼2006年在火腿開啟日職生涯，2016年底以5年22.5億日圓合約風光加盟巨人軍，不過發展並不順遂，去年更只出賽7場，球季結束婉拒巨人球團續約，選擇自由身，赴美投入獨立聯盟，日職生涯累計出賽1322場，打擊率2成70，繳出1164安、105轟、141盜的千安百轟百盜亮眼成績。

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