幫岱桑找話匣子 新教練曾在中日龍

〔記者羅志朋／綜合報導〕美國獨立聯盟是美職體系外的職棒組織，陽岱鋼效力的湖國碼頭犬隸屬美國協會聯盟（American Association），樂天桃猿陳俊秀、前富邦悍將羅國華，昔日曾在該體系發展。

尼爾森曾率澳洲隊赴日參加2019年世界12強賽。 （資料照）

陳俊秀2013年離開小聯盟體系，隔年加入獨立聯盟。（資料照）

湖國碼頭犬 獨盟新球隊

美國協會聯盟總計12隊，東、西區各6隊，湖國碼頭犬是新成立的第12隊，屬東區隊伍，主場位於威斯康辛州，目前有20名球員，陽岱鋼是唯一亞洲面孔，新球季5月14日開打，屆時將是個人、也是球隊歷史性首戰。

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獨盟系統還有國內球迷所熟悉的大西洋聯盟（Atlantic League），過去王建民、胡金龍、倪福德曾在此打滾，2015年王建民效力南馬里蘭藍蟹，隔年轉戰美職皇家投回大聯盟，寫下動人勵志篇章。

湖國碼頭犬首席兼打擊教練為澳洲棒球名人尼爾森，他是著名強打捕手，大聯盟生涯敲出105轟，1999年參加明星賽，都寫下澳洲球員第一紀錄，2000年他為了征戰雪梨奧運，選擇與日職中日龍簽約，原因是中日承諾加盟仍能打奧運，但大聯盟不放行。

2004年雅典奧運尼爾森幫助澳洲奪銀，2006年經典賽也是國家隊一員，國際賽經驗豐富，離開美職體系後，他曾在澳洲、義大利棒球聯盟延續選手生涯，退役擔任澳聯布里斯本俠盜、澳洲國家隊總教練，在當地是赫赫有名的人物。

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