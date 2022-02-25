今年第一跑 楊俊瀚10秒43

楊俊瀚在港都盃100公尺預賽跑出10秒43。（楊俊瀚提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在港都盃全國田徑錦標賽公開男子組100公尺預賽跑出10秒43晉級，由於這是今年第一場賽事，他透露，以修正技術問題和備戰為主，未刻意設定秒數，希望為今年杭州亞運做好準備。

楊俊瀚去年歷經東京奧運洗禮，年底穩穩在全運會百米完成4連霸，也取得200公尺亞運資格。昨天在港都盃迎來本季首戰，楊俊瀚跑出10秒43，他自認狀態還可以，「身體還是會有些習慣動作，比賽當下不一定能全部做到，希望還可以更好。」

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港都盃百公尺預賽試水溫

楊俊瀚這次不只在100、200公尺出賽，另外挑戰1600公尺接力，而他前次參與1600公尺接力已是2018年，「蠻久沒跑了，希望有高強度賽事的刺激，來鍛鍊肌耐力。」至於先前傳出楊俊瀚有機會再戰6月成都世大運，他表示，目前沒有學籍，基本上不會參戰，若疫情穩定會用5月日本賽事為亞運做準備。

「跨欄王子」陳傑這次參戰400公尺，而非400公尺跨欄，他在預賽跑出48秒97穩穩晉級，他表示，因為冬訓前受傷，導致冬訓開始日期較晚，開季先穩紮穩打。

今年5月即將滿30歲的陳傑，這次將第3度參與亞運，上次在雅加達亞運拿下400公尺跨欄第4名的他說：「今年的目標還是希望能拚到前3名。」外型帥氣的他，近期推出故事寫真書，希望讓粉絲認識不同的他。

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