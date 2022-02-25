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巨大1勝等近4年！穀保中斷平鎮44連勝

2022/02/25 05:30

平鎮、穀保近年木棒聯賽交手

〔記者林宥辰／台中報導〕全國木棒青棒聯賽第3階段採16強分組循環賽，每組4隊取3隊晉級12強，C組同組的兩大強權穀保家商、平鎮高中昨首戰提前遭遇，穀保靠著林盛恩7局好投、2局下關鍵搶4分大局，終場4：1獲勝，中斷平鎮跨屆44連勝紀錄。

平鎮高中游擊手曾子祐（左）， 是今年選秀首輪大熱門。 （記者廖耀東攝）

平鎮前6戰全勝 16強翻船

木棒聯賽16強戰循環賽，穀保相隔3年多再度擊敗平鎮。 （記者廖耀東攝）

平鎮本屆前6戰全勝且僅失2分，昨卻單局丟了4分，原因之一就是連日大雨後導致台體大球場狀況不如平常，2局下平鎮當家游擊手曾子祐被迎面滾地球不規則彈跳擊中臉部，錯失雙殺機會形成內野安打，穀保從先發黃保羅和中繼伍祐城手中，連續敲安搶分，奠定勝基。穀保林盛恩投7局用84球、只被擊出2支安打、送出8次三振。

普門中學李以諾敲三分砲助隊擊敗南英商工。 （記者廖耀東攝）

穀保上一次贏 是岳政華先發

新北穀保對宿敵桃園平鎮在各項大賽互有勝負，唯獨木棒聯賽近幾年難勝平鎮。穀保總教練周宗志昨賽後被問及上一次木棒聯賽擊敗平鎮，他說：「應該是岳政華先發投球時候了。」岳政華目前是中信兄弟外野手，2018年3月5日四強戰他和平鎮李晨薰同場競技，雖無關勝敗，但6.2局無失分是贏球關鍵。

周宗志表示，昨役就是「冠亞軍前哨戰」，賽前就希望能全力搶勝。他說：「能夠壓制的關鍵，在情蒐幫了大忙。無論是投捕配球或是內野站位布陣，都收到很好效果，內野有不少美技化解攻勢。」

還沒定生死 冠亞軍前哨戰

平鎮在挑戰4連霸之前連勝告終，但並非世界末日，只要能擊敗同組的壽山高中、美和高中，一樣能夠晉級。平鎮總教練吳柏宏說：「昨攻守球運都欠佳，打得比較辛苦。賽後有鼓勵並提醒球員，輸球沒關係、當作警惕，最關鍵的比賽不要輸就好。」

循環賽A組，普門中學李以諾擊出3分打點全壘打，幫助球隊9：3擊敗南英商工。普門在該組已拿2勝，今面對陽明高中將挑戰分組全勝。

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