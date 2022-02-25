世界盃》台今首戰澳 FIBA點名阿提諾

周儀翔（右）是這次台灣隊較有國際賽經驗的國手，左為王律翔。 （高雄鋼鐵人提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天下午2點5分於2023年世界盃男籃亞大區資格賽首戰東京奧運銅牌澳洲，最大焦點就是「新台灣人」阿提諾將首次披掛上陣，連國際籃總FIBA都撰文點出要關注他的表現。

台灣隊阿提諾被國際籃總點名，是台澳戰關注焦點。（資料照）

繼Q.戴維斯後，29歲的阿提諾成為台灣籃壇第二位歸化球員，本季效力T1聯盟台南台鋼獵鷹，平均繳出30.6分、16.2籃板，暫居聯盟得分、籃板王。

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過去沒打過任何國際賽的阿提諾首次代表台灣出賽，勢必要扛起攻守重任，畢竟隊友普遍也是國際賽菜鳥，僅吳曉謹及準備返台加入PLG高雄鋼鐵人的周儀翔，過去有打過亞洲盃資格賽。

對戰長人陣 台灣有硬仗

由於NBA賽季尚未結束，世界排名第3的澳洲首階段資格賽未精銳盡出，全隊有4位19歲小將前來汲取經驗，團隊平均年齡僅24歲，但高度依舊驚人，有7位逾200公分的球員，至於台灣僅阿提諾、林正超過200公分。

值得一提的是，澳洲206公分的凱伊去年隨隊奪奧運銅牌，也是近年國家隊固定班底，FIBA提到阿提諾可能要搬出各式看家本領來對付經驗豐富的凱伊。

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