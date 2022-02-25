UBA男8強賽 上演土洋對抗

UBA公開男一級8強賽今開打，政大外籍生丁恩迪，有望強勢歸隊。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度UBA公開男一級8強賽今天在台大體育館點燃戰火，擁有外籍生助拳的政治大學、台灣藝大、萬能科大、世新大學，首戰的對手皆沒有外籍生，首日就上演另類「土洋對抗」。

政大頭號種子 首戰尬台師大

尋求2連霸的政大預賽取得13勝1敗，挾著8強賽頭號種子首戰全本土的台灣師大。值得一提的是，本屆打完有望投入職籃選秀的政大外籍生丁恩迪，預賽平均19.7分、15.3籃板，被視為UBA第一中鋒，但他去年11月29日打完第三階段預賽就因傷高掛免戰牌，如今有望強勢歸隊，替衛冕軍把關禁區。

請繼續往下閱讀...

台藝大5年來首度重返8強的最大功臣為外籍生阿拉薩，平均每場貢獻19.1分、15.2籃板及2.1阻攻，今日預料會被重視防守的國體大重兵看管，他能否率隊取勝，值得關注。

105、107、108學年度奪冠的健行科大，本季以全本土迎敵，於預賽打出11勝3敗，但他們最後兩戰都輸球，8強首役遭遇由伊波卡、丹尼爾、沙巴斯丁領軍的上屆亞軍世新大學。健行主帥教練劉孟竹盼球員能以快制衡對手，並證明即使是全本土仍有實力問鼎冠軍。

萬能科大由兩位外籍生蓋比、張傑瑋領軍，成為本屆「最大黑馬」，首戰對決上屆4強球隊義守大學，力拚隊史的8強首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法