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黃郁婷事件 民團要求彈劾相關官員

2022/02/25 05:30

冬奧台灣隊國手黃郁婷（見圖，資料照）隊服風波，在國內引發爭議，綠色鬥陣之友會等民團昨赴監察院遞交檢舉函，要求立案調查，並對教育部提出糾正案、彈劾相關官員。

〔記者吳書緯／台北報導〕北京冬奧台灣隊國手黃郁婷穿中國隊服、言行舉措失當引發爭議；綠色鬥陣之友會等民團昨赴監察院遞交檢舉函，要求監委就黃郁婷事件立案調查，並對教育部提出糾正案、彈劾相關官員；前監委、綠色鬥陣之友會理事長陳師孟表示，黃郁婷言行不可取，但更大的憤怒來自於教育部、體育署對於參與開幕式的決策轉折和監督未當，讓人民喪失對政府信任。

綠色逗陣之友會、台灣制憲基金會、台灣東突厥斯坦協會、永社、北社等民間團體及時代力量、台聯黨等政黨昨共同向監院遞交檢舉函，就黃郁婷事件要求監院立案徹底調查，並對教育部提出糾正案，並對教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟、副署長林哲宏、洪志昌提出彈劾。

陳師孟指出，台灣隊原本拒出席北京冬奧開幕式，在民眾不知道緣由下，體育署最後不但派選手參加開幕式，並且由認為國籍不重要的黃郁婷掌旗入場，中間發生何種轉折，盼監院查明清楚。

體育署官員昨表示， 針對黃郁婷案仍在資料蒐集與調查中，計畫下週五前召開會議，也將討論是否透過視訊給黃郁婷答辯機會。

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