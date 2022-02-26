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中職第6隊來了 已大舉招兵買馬

2022/02/26 05:30

台鋼集團即將成為中職第6隊，審查通過後，將在7月投入季中選秀。（資料照，聯盟提供）

聯盟宣布 台鋼將簽意向書

〔記者羅志朋、葛祐豪／台北-高雄連線報導〕第6隊有譜了！中職會長蔡其昌昨宣布，下週三台鋼集團將赴聯盟簽訂意向書，預計4月遞交經營計劃書，經常務理事會審查通過後，即可成為中職第6隊，7月投入季中選秀，他強調，「5支球團都表示歡迎，應該沒有太大問題。」

高雄市長陳其邁也歡迎第6隊的到來，表示上週他已邀請蔡其昌、台鋼會長謝裕民，到市府討論合作事項。陳其邁強調，市府將努力給球迷最好的職棒球場、最好看的比賽，除了積極發展運動產業，未來高雄捷運黃線也會經過澄清湖球場，在年底就會動工。

中職第6隊將以澄清湖球場為主場。（資料照）

台鋼職棒 選定澄清湖主場

棒球圈內人士對於台鋼出線都不意外，近期在檯面下早已大舉招兵買馬，尋覓教練、行政團隊人才。台鋼選定澄清湖球場為主場，希望繼2019年第5隊味全龍後，再打響第6隊名號。

握狀元籤 缺60名本土球員

台鋼雄鷹至少能增加60名本土球員「職缺」，不但能讓更多在學、業餘好手挑戰職棒，也讓遭釋出的職業球員有舞台發揮，包括林晨樺、鄧志偉、黃恩賜、張正偉等人。林晨樺日前已表態，「我覺得自己還可以投，只是沒機會，就看有沒有第6隊。」

蔡其昌去年接任中職會長，催生第6隊一直是首要目標，如今承諾兌現，但他沒有放鬆，「壓力才剛開始，球迷很關心第6隊，有人看好，也有人不看好，希望6隊實力接近，不要有太大落差，對整體發展才有助益。」

原本中華電信也在評估組第6隊，最終確定出局，蔡其昌表示，中華電信認為「經營職棒」和「支持棒球」是兩件事，自評沒能力管理職棒球隊，遞交意向書有困難，因此今年不會籌組。

台鋼若順利通過常務理事會審查，將參與今年季中選秀並擁有狀元籤，同年底進行首次擴編選秀，明年投入二軍賽事，並二度參與季中選秀、擴編選秀，2024年即可投入一軍賽事。台鋼加盟須繳交經營保證金3.6億元（球團成立滿5年後退還）、加盟金1.2億元和地方棒球振興基金1億元，「基本低消」先籌5.8億元才能過門檻。

台鋼集團加盟中職

中職球團數增減一覽

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