台鋼棒籃足三棲 職業隊二刀流

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼集團可望進軍中職，將是繼中信金、富邦金之後，國內第3支擁有職棒、職籃的企業，台鋼另有業餘甲組足球隊，版圖橫跨棒、籃、足三棲。

南市台鋼足球隊締造2連霸佳績。（取自官網）

T1職籃「台南台鋼獵鷹」宣示3年奪冠。（取自官網）

中信旗下有中職中信兄弟、T1職籃中信特攻，中信兄弟去年奪冠，終結集團「職棒冠軍荒」；富邦則有中職富邦悍將、PLG職籃富邦勇士，其中富邦勇士去年拿下PLG職籃聯盟成立首季冠軍。

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進駐高屏市場 六都全有職棒

台鋼集團2019年成立「南市台鋼足球隊」，於台灣企業甲級足球聯賽締造2連霸，後組軍T1職籃「台南台鋼獵鷹」，並宣示3年奪冠雄心，今年可望籌組中職第6隊。未來台灣足球若成功推動職業化，台鋼將成為國內首支擁有3支職業球隊的企業。

台鋼集團由32家企業組成，其中有13家上市公司，成員以鋼鐵、生技業為主，台鋼更是國內最大一貫化電爐煉鋼公司，總公司位於台南，不過，台鋼計畫以澄清湖球場為主場，經營高屏地區市場，不會在台南與統一獅競爭，加上台北味全龍（未來部分主場在新竹）、新北富邦悍將、桃園樂天桃猿和台中中信兄弟，六都皆有職棒球隊。

台鋼集團加入中職

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