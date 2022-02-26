遇過11隊盛世 丘昌榮歡迎第6隊

〔記者徐正揚／嘉義報導〕富邦悍將昨正要結束春訓練習，傳來中職宣布台鋼集團有望成為第6隊的好消息，全隊上下立刻開心討論，總教練丘昌榮認為，這對台灣棒球發展是正向的好事。

富邦悍將總教練丘昌榮認為，第6隊讓賽制更完善，對戰組合也會更好看。

（記者廖耀東攝）

丘昌榮表示，自己經歷過職棒多達11隊的兩聯盟對抗時期，現在的球員來源比當年更多，學生球隊光是國中、高中都各快100隊，「我覺得現在有6隊很剛好，球隊實力也會比當年整齊。」

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樂見對台棒正向影響

丘昌榮指出，味全龍加入雖讓中職增為5隊，礙於隊數是單數讓賽程不好安排，每隊每週或打4場或打5場並不一致，第6隊的成立讓隊數變成雙數，不僅賽制會更完善，對戰組合也會更好看，「最簡單，（從週二起）每天三地開打，每隊每週打2個3連戰。」

至於第6隊是否跳過二軍直接從一軍打起，丘昌榮認為，遊戲規則由聯盟與球團制定，新球隊能先在二軍打1年，對球賽品質確實比較好，重回中職的味全龍就是很成功的例子，「他們從無到有建制球隊，今年也很有競爭力。」

丘昌榮於1997年在台中金剛展開職棒生涯，躬逢台灣大聯盟有4隊、中職因和信鯨加入增為7隊的最多隊時期，該年季後時報鷹解散降為10隊，1999年季後三商虎、味全龍相繼解散減為8隊，2003年兩聯盟合併剩下6隊，2008年季後米迪亞暴龍遭除名、中信鯨解散退回4隊，轉任教練才1年的丘昌榮也在此時離開中職。連同2014年被中信兄弟聘為打擊教練迄今，各種隊數規模他都經歷過。

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