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中職首開先例 國家隊3萬出場費

2022/02/26 05:30

中職會長蔡其昌（左）與球員工會理事長陳傑憲簽訂團體協商協約。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕球員工會昨與中職簽下台灣職業運動史上第1份團體協約，跟上美、日、韓職腳步，未來選手出征中職主導的大型國際賽，每場可獲3萬出場費，暫時失能也能獲月薪全額給付。

球員工會與聯盟簽團約

這份團體協約費時逾4年、超過10次協商會議才誕生，中職會長蔡其昌昨跟新任工會理事長陳傑憲簽訂，效期3年。陳傑憲表示，這是非常具有時代意義的場合，「謝謝蔡會長，願意聽取球員心聲，讓外界更關注中職。」

原本3月5、6日的台日交流賽，就是依據這份協約內容運作的首例特殊國際賽，權益包括正式賽事每場2萬、身故保險金1600萬，如果球員暫時失能，影響賽季，保險理賠全額月薪，最高每月70萬，最低每月20萬，但台日交流賽因疫情而延期。

若國際賽層級拉高至國家隊，部分待遇更佳，像是中職主導組訓賽的經典賽、12強、奧運等大賽，每場出場費增至3萬，並保障選手均住單人房。然而，今年9月舉辦的亞運非由中職主導，仍要共組協商會議，確認球員參賽相關權利。

中職球員工會的球員入會率大約是85%，即便是沒有入會的球員，工會發言人趙子維指出，協約中沒有「禁搭便車」條款，非工會會員被選進國際賽，同樣享有權利。

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