英熊奶爸蔣淯安 43分慶「生」

「新手爸爸」台啤英熊蔣淯安（左）回歸首戰大爆發，助隊終止2連敗。

（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟台啤英熊昨在主場迎戰中信特攻，英熊當家一哥蔣淯安狂砍43分、10助攻，刷新聯盟本土得分新高紀錄，率隊以118：116力退特攻，終止2連敗。

有「珍珠」萬事足 飆43分、10助攻

蔣淯安上週因為迎接女兒「珍珠」出生缺陣，昨歸隊首秀展現絕佳狀態，一舉刷新個人及聯盟本土球員得分紀錄，他表示，其實並未留意自己的得分，反而比較在意球隊領先的分數，也得思考該怎麼控制場上節奏。一談到孩子，小安難掩初為人父的喜悅，「沒辦法馬上往返台中，但賽前和賽後有特別和老婆聯絡，看看她和孩子的狀況。」

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英熊教練楊志豪稱讚，蔣淯安的回歸不只提供火力，單場10助攻也顯示出他在串連球隊攻勢的重要性。不過，英熊昨雖在第3節取得雙位數領先，但決勝節被對手扳平，嚇出一身冷汗，蔣淯安也點出問題，認為球隊在領先時專注力不夠。

中信特攻厄力（左）吞技術犯規，連三場比賽遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

特攻厄力吞T 連三場遭驅逐

特攻後衛林秉聖、魏嘉豪這週披上國家隊戰袍出征世界盃男籃亞洲區資格賽，一口氣少了兩名後場大將，加上洋將厄力在第一節就被驅逐出場，特攻仍和英熊鏖戰到最後關頭才敗陣，總教練李逸驊稱讚：「在很多不利的情況下，球員這場的表現非常好，唯一比較大的問題是速度上不足，沒辦法守住蔣淯安。」

值得一提的是，厄力昨再度槓上周伯勳，在第1節還剩2分50秒時因為絆倒對方，被判違反運動道德犯規，但厄力不滿判決又向裁判抗議，再吞一次技術犯規，連續3戰都遭奪權出場，創下聯盟尷尬紀錄。

對此，李逸驊為子弟兵說話，他認為厄力吞下的技術犯規有討論空間，但他提到，厄力的情緒控制確實還得加強，也希望他能更適應台灣裁判的尺度和肢體接觸的情況。

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