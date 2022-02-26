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男籃慘輸世界第3 賺到林秉聖好戲

2022/02/26 05:30

效力T1聯盟中信特攻的林秉聖（中），昨在世界盃亞洲區賽表現搶眼。
（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃第二位歸化球員的「新台灣人」阿提諾，昨在2023年世界盃男籃亞洲區資格賽首次亮相，對澳洲繳出14分、8籃板，台灣第三節打出好表現，但高度嚴重不如對手，最終以61：98不敵世界排名第3的澳洲，今天中午11點5分對戰地主日本，更考驗著阿提諾的身手。

阿提諾（右）歸化台灣男籃首次出賽，繳出14分、8籃板。
（取自FIBA官網）

首戰不敵巨塔澳洲隊

29歲阿提諾本季效力T1台南台鋼獵鷹，平均繳出30.6分、16.2籃板，暫居聯盟得分、籃板王，昨一人難擋平均高度逾200公分的澳洲，出手16次命中6球，包括三分球3投皆墨，最大罩門還是罰球很爛，此仗8罰2中。

阿提諾初亮相 罰球還是難看

台灣最大亮點是第三節展現競爭力，單節30：22領先澳洲，一度把差距縮小至14分，最大關鍵是替補出發效力T1中信特攻的林秉聖。25歲林秉聖在UBA文化大學打出成績，畢業後前往中國NBL聯賽打拚，直到去年返台加入中信特攻，已是球隊不可或缺的戰力。

林秉聖具極佳的速度、碰撞力，防守功力更被特攻主帥李逸驊盛讚，如今他首度出征國際賽，表現令外界眼睛為之一亮，全場攻下12分、3助攻及5抄截，證明自己在T1平均每場2.7抄截並非灌水。

林秉聖檔案

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