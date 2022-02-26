德羅森連8場35分 看見喬丹車尾燈

德羅森（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕明星賽後重燃戰火，東、西部龍頭各自發威，連勝氣勢無法擋，德羅森締造神鬼紀錄率公牛大逆轉，「奪命書生」布克代打控衛表現穩健，也助龍頭太陽8連勝。

NBA進入大三分球時代，德羅森卻靠著傳統中距離打法建功，先前連7場5成命中率、至少35分，已超越「上古神獸」張伯倫榮膺聯盟史上第1人，此役他21投15中，狂飆全場最高37分，包括最後1分鐘關鍵5分，改寫自己保持的紀錄之餘，這位「關鍵先生」也幫地主克服3分落後，112：108氣走老鷹，東霸天延續6連勝。

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德羅森連續8場達35分，離公牛隊史「籃球之神」喬丹的障礙只差2場，自認見證歷史的菜鳥多桑姆盛讚：「我最喜歡他的地方，就是當我們需要分數，他知道何時該自私點，並扛起全隊勝負。」德羅森則認為，無論如何都得挺身而出，「這有點讓我又愛又恨，因為你不想落後處於壓力，但當此時來臨，你必須接受，去迎接挑戰，我喜愛這樣機會。」

戰績最佳的太陽老牌控衛保羅因傷長休，「奪命書生」布克代班送出個人本季新高12助攻、生涯最多6抄截，外加25分，助隊124：104踢館雷霆，自2月4日輸給老鷹後，西部龍頭重掀8連勝高潮，主帥M.威廉斯說：「布克把比賽節奏掌控很好。」

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