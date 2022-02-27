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味全經驗看台鋼 組第6隊不簡單

2022/02/27 05:30

台鋼集團進軍中職，以鋼鐵、生技業為主的企業型態，迥異於民生消費型母企業的另5隊，踏入職棒領域的挑戰預料不小。（資料照）

台鋼集團週三將赴中職聯盟簽訂意向書，踏出成為中職第6隊的第一步，也將面臨「從無到有」的組隊大挑戰，曾協助味全龍在2019年復籍的首任領隊吳德威就直言，台鋼的挑戰更大。

除了透過季中和擴編選秀徵才，找齊足夠的球員就是其中一道難關，尤其中職明定新球隊首年參加二軍賽事的總人數不得少於28人，第2年打一、二軍不得少於46人，味全在第1年二軍就有27名野手、22名投手出賽。其他5隊戰力外球員就成為第6隊的「兵源」，目前仍有不少年過而立的資深老將、未滿30歲的中堅球員可供台鋼選擇，協助新隊伍跨越過渡期。（記者龔乃玠）

前龍領隊解析 難在非B2C模式

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼集團籌組第6隊進軍中職，眼前挑戰非常多，吳德威為味全龍重新建軍的首任領隊，他以過來人經驗直言，「味全有品牌基礎，台鋼沒有，且5球團都是民生消費型企業，台鋼不是B2C（企業對消費者電子商務）模式，挑戰會更大。」

前味全龍領隊吳德威認為，台鋼集團組第6隊的挑戰絕對比味全大。（資料照）

吳德威細數當初味全重返中職「入場費」，包括經營保證金3.6億元、加盟金1.2億元與地方棒球振興基金1億元，再到認養天母球場、經營斗六二軍農場，兩次季中選秀與兩次擴編選秀，簽約金加權利金逾億元，還有各式訓練器材、人事成本，花費超過9億元。

「這還不包括平常食衣住行，柴米油鹽醬醋茶的花費喔！」吳德威表示，味全在斗六包棟宿舍1年就要上千萬元，另有許多額外費用，還沒打一軍賽事至少得先燒10億元，比買現有球隊的成本高出許多。

龍有老龍迷挺 台鋼無品牌基礎

從2019年4月接味全領隊，到隔年8月卸任，吳德威坦言，當領隊1年多幾乎每天都睡不好，要操心的事實在太多，味全有一批老龍迷力挺，台鋼沒有品牌基礎，球迷經營從零開始，又非民生消費型企業，剛組隊行銷活動操作不易，無論支出、收入或文化面都很困難，「台鋼領隊挑戰絕對會比我當初更大。」

中職各隊母企業類型，統一、味全為食品業，中信、富邦為金融業，日本樂天集團主攻電商，台鋼集團由32家企業組成，以鋼鐵、生技業為主。挑戰雖艱鉅，吳德威仍樂見第6隊加入，他認為，職棒球隊很難賺錢，經營得非常辛苦，外界應給投入企業更多鼓勵。

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